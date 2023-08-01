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تنسيق الجامعات 2023.. أسعار كليات الجامعة المصرية الصينية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 12:46 م
تنسيق الجامعات 2023.. أسعار كليات الجامعة المصرية الصينية الجامعة المصرية الصينية
كتب - محمد صبحي

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أعلنت الجامعة المصرية الصينية تقديم حزمة كبيرة من المنح للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، وكذلك على المستوى الرياضى وأبناء المحافظات الحدودية، خلال العام الجامعي 2023 - 2024، إلى جانب عدم زيادة المصروفات الدراسية 2023 - 2024 ، وفقا لقرار مجلس الجامعة باستمرار العمل بمصروفات العام الدراسي الماضي دون زيادة علي الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بكليات الجامعة العام الدراسي الجديد، مراعاة لظروف الأسر، ومحاولة من إدارة الجامعة لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور.

 

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية أنه سيتم فتح باب التقدم بالجامعة لطلاب الثانوية العامة، والشهادة الثانوية الأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وما يعادلها من شهادات خلال أيام، للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة: الهندسة والصيدلة، والاقتصاد والتجارة الدولية، وكلية العلاج الطبيعي وذلك للعام الجامعي الجديد.

 

وأوضح البيان، أن المصروفات الدراسية لكليات الجامعة كالتالي: كلية العلاج الطبيعي 78 ألف جنيه، كلية الصيدلة 98 ألف جنيه، كلية الهندسة والتكنولوجيا 56 ألف جنيه، كلية الاقتصاد والتجارة الدولية 44 ألف جنيه.

 

وعلى الراغبين في التقدم، التعرف على معايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة https://www.ecu.edu.eg.

 

ويذكر أن الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، جامعة حديثة متطورة وإنتاجية غير تقليدية تتميز بتقديم برامج دراسية عالية الطلب في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها مجالات دراسية غير تقليدية، وتتبع الجامعة استراتيجية تدريس موجهة نحو ممارسة فعلية لاحتياجات أسواق العمل المختلفة.


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