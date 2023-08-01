تفاصيل غرق طفل فى نهر النيل بالحوامدية.. الأهالة حاولوا إنقاذه

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى غرق طفل بنهر النيل بمنطقة الحوامدية، وأشارت التحريات أنه خلال الاستحمام بالنيل، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وأكدوا صحة التحريات، وأنه أثناء السباحة بالنيل، تعرض للغرق، وحاولوا إنقاذه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طفل للغرق بنهر النيل فى الحوامدية.

انتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان وأفراد أسرته، لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.