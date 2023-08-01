تعليم الإسماعيلية يهنئ الطالب الحاصل علي المركز الأول في الثانوية بمدارس المتفوقين

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

أعرب الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية عن سعادته البالغة بتحقيق الطالب أدهم محمود حسن فهمي بمدرسة استيم المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مدارس STEM شعبة رياضيات مؤكدا انه نموذج مشرف وانه خير سفير وممثل لتعليم الإسماعيلية.

واشاد وكيل الوزارة بما حققه الطالب وانه نتيجة لدعم أسرته الكبير والبيئة المتميزة التي وفرتها له مدرسة استيم الإسماعيلية.

كان الدكتور محمد بحيرى، وكيل الوزارة استقبل الطالب أدهم محمود حسن وأسرته بمكتبه بديوان المديرية قبل أن يصطحبه لحضور فاعلية تكريم أوائل الثانوية العامة والمؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد وكيل الوزارة أن الطلاب المتفوقين هم مصدر فخر للمحافظة متمنيا لهم دوام التوفيق والتفوق العلمي في حياتهم الجامعية والعملية.

مشيدًا بجهود الطلاب وأولياء الأمور ومديري الإدارات التعليمية والمعلمين وجميع العاملين المشاركين في امتحان الشهادة الثانوية العامة.

وهنأ الدكتور بحيري أبنائه من محافظة الإسماعيلية طلاب الثانوية العامة الناجحون في امتحانات الثانوية العامة متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية وان يكونوا خير ممثلين لمديرية التربية والتعليم بالجامعات المختلفة.



الطالب الحاصل علي المركز الأول في الثانوية (1)



الطالب الحاصل علي المركز الأول في الثانوية (2)