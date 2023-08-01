تبدأ ظهر اليوم.. خريطة قطع الكهرباء فى حى الدقى بالجيزة

حددت الحكومة خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الجيزة، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية، وذلك بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.
ويوضح " اليوم السابع" في السطور التالية خطة ترشيد الكهرباء في مناطق حي الدقي، والتى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء.
-المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12 حتى الساعة 1
-ش مغاوري أبو عوف -مجمع المدارس- بشتيل.
-داخل وزارة الزراعة - بحوث الأرز.
-ش أحمد عرابي -عمارة الضبع - المهندسين.
-ش المطار - بشتيل.
-مزرعة علام - مصنع السكر - سقيل.
-سفارة السعودية - الجيزة.
-وزارة التضامن والخدمات المتكاملة - ش نوال.
-ش دمشق من ش السودان.
-ش عبدالمنعم رياض - وراق العرب.
-ش المدينة المنورة - طريق بشتيل.
-ش رشدان - الدقي.
-ش المراغي - من ش البطل أحمد عبد العزيز.
-ش ترعة الزمر - بشتيل لعبة.
-ش أبو بكر الصديق - بشتيل.
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1 حتى الساعة 2
-ش أحمد مختار - أرض إبراهيم الجندي - بشتيل.
-ش المدينة المنورة - بشتيل.
-ش ترعة السواحل - النادي السويسري/ بشتيل.
-معهد بحوث القطن - جامعة القاهرة.
-ش بني محمد - ش سليمان العربي المسابك - بشتيل.
-باخرة صن سيت - كورنيش النيل - الجيزة.
-سقيل - إسكان العاملين بالمياه.
-ش البوهي - ش الأقصر/ بشتيل.
-ش المعهد الديني - عزبة الخلايفة.
-وراق العرب - ش علي رحيم - جزيرة محمد.
-ش حسن برادة - الجيزة.
-ش محي الدين - المهندسين.
-ش ترعة السواحل/ أبراج أكتوبر.
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 2 حتى الساعة 3
-ش عمر بن الخطاب - ش الحسن.
-ش أحمد عرابي/ المهندسين.
-مساكن المحافظة - ش السودان.
-ش نادي الصيد/ الدقي.
-ش الطيار فكري - كورنيش النيل/ بشتيل.
-ش 26 يوليو - عمارات الأوقاف - مسرح البالون.
-ش الطيار فكري - ش طلعت حرب/ بشتيل.
-ش زمزم - ش الحسين - ج الدول العربية.
-مصنع تكنو بلاست - مصنع توب - عزبة العرب.
-ش جمال عبدالناصر - سكة حديد بشتيل.
-ش بلال الجديد - بشتيل.
-ش أحمد عرابي/ المهندسين.
-ش ترعة الزمر - ركابي - موباكو - بشتيل لعبة.
-ش رفاعة - هيئة التدريس - ش مصدق.
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3 حتى الساعة 4
-ش غزة - ش السودان.
-ش خان يونس - ش شهاب.
-ش سوريا من شارع شهاب.
-ش حجازي من ش محمد عبده - ش الوحدة.
-ش جزيرة العرب - من ش لبنان.
-ش الإمام الغزالي - إمبابة.
-ش مشتل البراجيل - ش الوحدة الصحية - البراجيل.
-ش سوريا من ش وادي النيل.
-ش أنس بن مالك من ش دجلة - المهندسين.
-ش التحرير برج المغربي - الدقي.
-ش المصطفى النحاس - الوراق.
-ش المزرعة - محمد حمدي حي الوراق.
-ش المزرعة - محمد حمدي حي الوراق.
-ش الرياض من ش لبنان - المهندسين.
-ش ترعة السواحل - نفق إمبابة.
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 4 حتى الساعة 5
-ش مصر للتعمير من شارع الجيش.
-حوض الرملة أسفل الدائري - المسابك.
-دولس القديم من ش مصطفى كامل - البراجيل.
-ميدان موسى جلال - ش الحجاز.
-ش لبنان - جزيرة العرب - المهندسين.
-ش أحمد القليوبية من ش صادق إسماعيل.
-فتحي سلطان من ش صلاح رحيم - وراق الحضر.
-ش محمد حسني - مساكن البراجيل.
-ش شهاب - المهندسين.
-ش نادي الصيد - الدقي.
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 5 حتى الساعة 6
-ش مسجد عبدالرحمن - ش السوق - بشتيل.
-ش أبناء سوهاج من ش الترعة المردومة.
-مبنى مجمع وزارة الري ش الزهور.
-ش ترعة الزمر - لعبة - بشتيل.
-ش ميشيل ياخوم - ش مكة - الدقي.
-ش الحسين - ش الصفا - الدقي.
-مساكن البراجيل - عزبة العرب - البراجيل.
-ش الجيش - ش السلام - ترعة السواحل - الوراق.
-ش الصفا المحمدي - طريق بشتيل.
-ش الجمعية الزراعية - لعبة - بشتيل.
-ش الوحدة - إمبابة.
-بحوث العنب - جامعة القاهرة من ش السودان.
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 6 حتى الساعة 7
-ش مجمع المدارس - سنترال بشتيل.
-مزرعة علام - منطقة سقيل.
-ش مدرسة الأورمان - سور المطار.
-ش المسبك - كورنيش النيل - الوراق.
-ش شهاب - المهندسين.
-ش الفلوجة سور نادي الزمالك.
-الهندسة الوراثية - مركز البحوث الزراعية.
-مساكن عرابي - أرض المطار - بشتيل.
-ش المسابك من ش العروبة.
-ش العامل الأول - إمبابة.
-ش يافع بن زايد - الجيزة.
-ش ترعة السواحل / الوراق.
-ش المساحة - الدقي.
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 7 حتى الساعة 8
-ش النور من شقمبيز - خالد بن الوليد.
-ش شهاب - المهندسين.
-ش مصطفى الزمر - طناش.
-ش سعيد حميدة - بشتيل.
-ش الصفطاوي - زغلول - البراجيل.
-طريق قرية البراجيل - طريق أرض اللواء.
-الصالة المغطاة سور نادي الزمالك.
-ش القومية العربية - بشتيل.
-ش المطار / بشتيل.
-ش البصراوي من ش الأقصر.
-ش نوال - العجوزة.
-ش الملاهي - ش أبو بكر - الممشى السياحي - كورنيش النيل.
-ش جدة من ش الحسن - الطائف - ش السودان.
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 8 حتى الساعة 9
-بلاستيك بيومي - لعبة - بشتيل.
-ش علي ابن أبي طالب - كورنيش النيل.
-ش الرشيد - ش أحمد عرابي من ج الدول العربية.
-ميت عقبة من ش وادي النيل.
-ش الجيش أرض الجمعية - مصنع الكراسي.
-ش الأقصر - بشتيل.
-ش المراغي خلف المثل واللقاح.
-مساكن أبراج أكتوبر - ش ترعة السواحل - إمبابة.
-جزيرة محمد - منطقة طناش - الوراق.
-ش البوهي من ش المطار.
-ش مطبعة من ترعة الزمر - البراجيل.
-ش العروبة - منطقة وراق العرب.
-ش جزيرة العرب - المهندسين.
-عمارة النهضة - ش أحمد عرابي - المهندسين.
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 9 حتى الساعة 10
-ش الغاز من وراق العرب.
-إسكان إمبابة - خلف مصنع الكراسي.
-ش النصر - أرض الجمعية.
-ش الميثاق - أرض الجمعية.
-ش همدان - الجيزة.
-ش الحجاز - فندق أطلس - ش جامعة الدول العربية.
-عد الحميد لطفي - ش الفواكه - ش ج الدول العربية.
-معهد البلهارسيا - طريق جزيرة محمد - الوراق.
-ش العروبة - بجوار دائري الوراق.
-ش صلاح الجندي - منطقة جزيرة محمد - الوراق.
-ش الأقصر من ش البصراوي.
-ش صلاح وهيب - طريق البراجيل.
-ش الحمايدة - كورنيش النيل وراق العرب.
-ش هارون - الجيزة.
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 10 حتى الساعة 11
-ش إبراهيم فرج - ترعة الصفطاوي.
-ش المطار - إمبابة.
-ش المدينة المنورة - منطقة بلدة بشتيل - بشتيل.
-ش هدى الرملة - ش مسجد الرحمن - طريق بشتيل.
-ش الإمام الغزالي - طريق بشتيل البلد.
-ش مصدق - الدقي.
-ش ترعة السواحل - سيدي إسماعيل.
-ش إبراهيم فرج - مساكن البراجيل - ش عباس نصر.
-ش الرشيد - عمارات البترول.
-ش صالح موسى شرف - ش البطل أحمد عبد العزيز.
-ش العراق - ش ج الدول العربية.
-ش ترعة السواحل - إمبابة.
-ش مصدق - الدقي.
-ش أحمد عرابي - ش صلاح جاهين - المهندسين.
-عزبة المطار - بشتيل.
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة11 حتى الساعة 12 منتصف الليل
-ش نادي الصيد.
-ش الاعتماد - إمبابة.
-ش بني محمد - إمبابة.
-ش الأنصار من ش ثروت.
-ش شهاب - المهندسين.
-طريق بشتيل.
-سور نادي الترسانة.
-ش الوحدة - إمبابة.
-ش الإمام الغزالي - إمبابة.
-ش ترعة السواحل - الوراق.
-ميت عقبة من ش وادي النيل.
-ش النور من ش نادي الصيد.
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