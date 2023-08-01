تبدأ ظهر اليوم.. خريطة قطع الكهرباء فى حى الدقى بالجيزة

كتبت – مرام محمد

حددت الحكومة خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الجيزة، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية، وذلك بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

ويوضح " اليوم السابع" في السطور التالية خطة ترشيد الكهرباء في مناطق حي الدقي، والتى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء.

-المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12 حتى الساعة 1

-ش مغاوري أبو عوف -مجمع المدارس- بشتيل.

-داخل وزارة الزراعة - بحوث الأرز.

-ش أحمد عرابي -عمارة الضبع - المهندسين.

-ش المطار - بشتيل.

-مزرعة علام - مصنع السكر - سقيل.

-سفارة السعودية - الجيزة.

-وزارة التضامن والخدمات المتكاملة - ش نوال.

-ش دمشق من ش السودان.

-ش عبدالمنعم رياض - وراق العرب.

-ش المدينة المنورة - طريق بشتيل.

-ش رشدان - الدقي.

-ش المراغي - من ش البطل أحمد عبد العزيز.

-ش ترعة الزمر - بشتيل لعبة.

-ش أبو بكر الصديق - بشتيل.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1 حتى الساعة 2

-ش أحمد مختار - أرض إبراهيم الجندي - بشتيل.

-ش المدينة المنورة - بشتيل.

-ش ترعة السواحل - النادي السويسري/ بشتيل.

-معهد بحوث القطن - جامعة القاهرة.

-ش بني محمد - ش سليمان العربي المسابك - بشتيل.

-باخرة صن سيت - كورنيش النيل - الجيزة.

-سقيل - إسكان العاملين بالمياه.

-ش البوهي - ش الأقصر/ بشتيل.

-ش المعهد الديني - عزبة الخلايفة.

-وراق العرب - ش علي رحيم - جزيرة محمد.

-ش حسن برادة - الجيزة.

-ش محي الدين - المهندسين.

-ش ترعة السواحل/ أبراج أكتوبر.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 2 حتى الساعة 3

-ش عمر بن الخطاب - ش الحسن.

-ش أحمد عرابي/ المهندسين.

-مساكن المحافظة - ش السودان.

-ش نادي الصيد/ الدقي.

-ش الطيار فكري - كورنيش النيل/ بشتيل.

-ش 26 يوليو - عمارات الأوقاف - مسرح البالون.

-ش الطيار فكري - ش طلعت حرب/ بشتيل.

-ش زمزم - ش الحسين - ج الدول العربية.

-مصنع تكنو بلاست - مصنع توب - عزبة العرب.

-ش جمال عبدالناصر - سكة حديد بشتيل.

-ش بلال الجديد - بشتيل.

-ش أحمد عرابي/ المهندسين.

-ش ترعة الزمر - ركابي - موباكو - بشتيل لعبة.

-ش رفاعة - هيئة التدريس - ش مصدق.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3 حتى الساعة 4

-ش غزة - ش السودان.

-ش خان يونس - ش شهاب.

-ش سوريا من شارع شهاب.

-ش حجازي من ش محمد عبده - ش الوحدة.

-ش جزيرة العرب - من ش لبنان.

-ش الإمام الغزالي - إمبابة.

-ش مشتل البراجيل - ش الوحدة الصحية - البراجيل.

-ش سوريا من ش وادي النيل.

-ش أنس بن مالك من ش دجلة - المهندسين.

-ش التحرير برج المغربي - الدقي.

-ش المصطفى النحاس - الوراق.

-ش المزرعة - محمد حمدي حي الوراق.

-ش المزرعة - محمد حمدي حي الوراق.

-ش الرياض من ش لبنان - المهندسين.

-ش ترعة السواحل - نفق إمبابة.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 4 حتى الساعة 5

-ش مصر للتعمير من شارع الجيش.

-حوض الرملة أسفل الدائري - المسابك.

-دولس القديم من ش مصطفى كامل - البراجيل.

-ميدان موسى جلال - ش الحجاز.

-ش لبنان - جزيرة العرب - المهندسين.

-ش أحمد القليوبية من ش صادق إسماعيل.

-فتحي سلطان من ش صلاح رحيم - وراق الحضر.

-ش محمد حسني - مساكن البراجيل.

-ش شهاب - المهندسين.

-ش نادي الصيد - الدقي.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 5 حتى الساعة 6

-ش مسجد عبدالرحمن - ش السوق - بشتيل.

-ش أبناء سوهاج من ش الترعة المردومة.

-مبنى مجمع وزارة الري ش الزهور.

-ش ترعة الزمر - لعبة - بشتيل.

-ش ميشيل ياخوم - ش مكة - الدقي.

-ش الحسين - ش الصفا - الدقي.

-مساكن البراجيل - عزبة العرب - البراجيل.

-ش الجيش - ش السلام - ترعة السواحل - الوراق.

-ش الصفا المحمدي - طريق بشتيل.

-ش الجمعية الزراعية - لعبة - بشتيل.

-ش الوحدة - إمبابة.

-بحوث العنب - جامعة القاهرة من ش السودان.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 6 حتى الساعة 7

-ش مجمع المدارس - سنترال بشتيل.

-مزرعة علام - منطقة سقيل.

-ش مدرسة الأورمان - سور المطار.

-ش المسبك - كورنيش النيل - الوراق.

-ش شهاب - المهندسين.

-ش الفلوجة سور نادي الزمالك.

-الهندسة الوراثية - مركز البحوث الزراعية.

-مساكن عرابي - أرض المطار - بشتيل.

-ش المسابك من ش العروبة.

-ش العامل الأول - إمبابة.

-ش يافع بن زايد - الجيزة.

-ش ترعة السواحل / الوراق.

-ش المساحة - الدقي.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 7 حتى الساعة 8

-ش النور من شقمبيز - خالد بن الوليد.

-ش شهاب - المهندسين.

-ش مصطفى الزمر - طناش.

-ش سعيد حميدة - بشتيل.

-ش الصفطاوي - زغلول - البراجيل.

-طريق قرية البراجيل - طريق أرض اللواء.

-الصالة المغطاة سور نادي الزمالك.

-ش القومية العربية - بشتيل.

-ش المطار / بشتيل.

-ش البصراوي من ش الأقصر.

-ش نوال - العجوزة.

-ش الملاهي - ش أبو بكر - الممشى السياحي - كورنيش النيل.

-ش جدة من ش الحسن - الطائف - ش السودان.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 8 حتى الساعة 9

-بلاستيك بيومي - لعبة - بشتيل.

-ش علي ابن أبي طالب - كورنيش النيل.

-ش الرشيد - ش أحمد عرابي من ج الدول العربية.

-ميت عقبة من ش وادي النيل.

-ش الجيش أرض الجمعية - مصنع الكراسي.

-ش الأقصر - بشتيل.

-ش المراغي خلف المثل واللقاح.

-مساكن أبراج أكتوبر - ش ترعة السواحل - إمبابة.

-جزيرة محمد - منطقة طناش - الوراق.

-ش البوهي من ش المطار.

-ش مطبعة من ترعة الزمر - البراجيل.

-ش العروبة - منطقة وراق العرب.

-ش جزيرة العرب - المهندسين.

-عمارة النهضة - ش أحمد عرابي - المهندسين.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 9 حتى الساعة 10

-ش الغاز من وراق العرب.

-إسكان إمبابة - خلف مصنع الكراسي.

-ش النصر - أرض الجمعية.

-ش الميثاق - أرض الجمعية.

-ش همدان - الجيزة.

-ش الحجاز - فندق أطلس - ش جامعة الدول العربية.

-عد الحميد لطفي - ش الفواكه - ش ج الدول العربية.

-معهد البلهارسيا - طريق جزيرة محمد - الوراق.

-ش العروبة - بجوار دائري الوراق.

-ش صلاح الجندي - منطقة جزيرة محمد - الوراق.

-ش الأقصر من ش البصراوي.

-ش صلاح وهيب - طريق البراجيل.

-ش الحمايدة - كورنيش النيل وراق العرب.

-ش هارون - الجيزة.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 10 حتى الساعة 11

-ش إبراهيم فرج - ترعة الصفطاوي.

-ش المطار - إمبابة.

-ش المدينة المنورة - منطقة بلدة بشتيل - بشتيل.

-ش هدى الرملة - ش مسجد الرحمن - طريق بشتيل.

-ش الإمام الغزالي - طريق بشتيل البلد.

-ش مصدق - الدقي.

-ش ترعة السواحل - سيدي إسماعيل.

-ش إبراهيم فرج - مساكن البراجيل - ش عباس نصر.

-ش الرشيد - عمارات البترول.

-ش صالح موسى شرف - ش البطل أحمد عبد العزيز.

-ش العراق - ش ج الدول العربية.

-ش ترعة السواحل - إمبابة.

-ش مصدق - الدقي.

-ش أحمد عرابي - ش صلاح جاهين - المهندسين.

-عزبة المطار - بشتيل.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة11 حتى الساعة 12 منتصف الليل

-ش نادي الصيد.

-ش الاعتماد - إمبابة.

-ش بني محمد - إمبابة.

-ش الأنصار من ش ثروت.

-ش شهاب - المهندسين.

-طريق بشتيل.

-سور نادي الترسانة.

-ش الوحدة - إمبابة.

-ش الإمام الغزالي - إمبابة.

-ش ترعة السواحل - الوراق.

-ميت عقبة من ش وادي النيل.

-ش النور من ش نادي الصيد.