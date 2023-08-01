"بقوة شبابها تحيا مصر".. "الوطنية للتدريب" تقدم برنامجا لتدريب طلاب المدارس والجامعات

إبراهيم حسان

استمرارًا للاستثمار في العنصر البشري المصري خاصة الشباب، تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب تقديم فعاليات البرنامج التدريبي "فاليو" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لتدريب طلاب المدارس والجامعات.



برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب طلاب المدارس والجامعات

ويستهدف البرنامج الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" وبكافة المشروعات التي تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها.



برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب طلاب المدارس والجامعات

تعد الأكاديمية الوطنية للتدريب محّفزا فكريا، وحاضنة التقّدم التحويلي لتنمية الإنسان، وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتقليص الفجوة القائمة في أسواق العمل المحلية والدولية في المهارات القيادية، فتعمل الأكاديمية على خلق كتلة حرجة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة التي تنقب عليها و تحتاجها مختلف المهام و المناصب. وكذلك يتم تصميم برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب على خلق انماط من القيادة الحكيمة، تلك القيادة التى تتجاوز فى تأثيرها إنجاز المهام المحددة إلى المجتمع والإنسانية بشكل أشمل وأعم. و لذا تعمل الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ إنشائها على إرساء سياسات وإجراءات ومؤشرات أداء دالة سواء للكوادر العاملة او المتدربة بها.

وتستهدف البرامج التحويلية للأكاديمية الوطنية للتدريب قطاعات مختلفة ومستويات قيادية متعددة من الوزراء والمحافظين وصولاً إلى متدربين يعملون في الصفوف الأمامية ولتحقيق أثر موسع وتغطية أكبر قدر ممكن من الفجوة الحالية للمتمرسين في مجال القيادة والإدارة، فقد قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتناول المستويات المختلفة من القيادات فى مسارات متوازية وليست متتالية مما نتج عنه خلق ثقافة ومعرفة مشتركة في التسلسل الإداري ذاته. وتقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بخلق خبرات التدريب التحويلية من خلال وضع وتنفيذ خطط تدريبية بها مكون عملى و محاكاة للواقع و تكتمل القيمة المضافة للتدريب بالانخراط في الزيارات الميدانية التي ترسي مبدأ التعلم بالتطبيق. كما يزيد من ثراء المكون التدريبى التعاون بين الأكاديمية وشبكة غنية محلية ودولية من الشركاء الاستراتيجيين.

ويعد إطلاق برنامج "تدريب المصريات في الخارج" إضافة لذلك النوع من البرامج التي تُعد خصيصاً لتلبية احتياجات السوق و تعزيز و صقل مهارات الفئة المستهدفة لتتماشى مع ما بتطلبه سوق العمل وكذلك يهدف هذا البرنامج إلى خلق روابط وصل مع المصريات فى الخارج و تطوير مهاراتهن القيادية و امدادهن بكافة مستجدات الاقتصاد و التنمية المستدامة و التكنولوجيا و زيادة وعيهن بالواقع المصرى و تحدياته.



برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب



برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب



برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب



برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب