بعثة السلام الإفريقية تضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك بشأن روسيا وأوكرانيا

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قال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب إفريقيا فينسينت ماجوينيا، إن بعثة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا وروسيا، تضع اللمسات الأخيرة على بيانها المشترك بعد الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء الدول الأعضاء في البعثة.

وأضاف ماجوينيا في تصريحات لوكالة أنباء /تاس/ الروسية "هناك بيان مشترك يجري الانتهاء منه بين روسيا ورؤساء الدول الإفريقية السبعة الذين يقودون مهمة السلام، وسيتم توزيعه على جميع وسائل الإعلام".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس /الاثنين/، إن روسيا أعدت مسودة بيانها وأرسلتها إلى جنوب إفريقيا.

وعقد بوتين اجتماعا مع أعضاء بعثة السلام الإفريقية على هامش القمة الروسية-الإفريقية في سان بطرسبرج في أواخر يوليو، وكان هذا هو الاجتماع الثاني بشأن المحادثات، حيث عُقد الاجتماع الأول في 17 يونيو.

وأشار بوتين في ذلك الوقت إلى أن موسكو لم ترفض أبدا إجراء محادثات مع كييف، بينما تخلت أوكرانيا عن مسودة اتفاقية تم توقيعها بالأحرف الأولى في إسطنبول في مارس 2022.