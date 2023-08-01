بدء تشغيل 10 سيارات توثيق متنقلة جديدة بالإسكندرية ومطروح

كتب - إبراهيم قاسم

أطلق كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إشارة بدء تشغيل (10) سيارات توثيق متنقلة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، لخدمة مواطني ورواد المحافظتين خلال فترة الصيف.

وقال وزير العدل، إن سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مُجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، وبالفترتين الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً والفترة المسائية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً، ويأتي ذلك تعزيزاً للسيارات التي تم الدفع بها من قبل بكافة محافظات الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين في سبيل تقديم خدمات التوثيق.

ووجه المستشار عمر مروان بتغطية الفروع المتنقلة الجديدة للخدمة في محافظتي الإسكندرية ومطروح على النحو الآتي: 2 سيارة لمحافظة الإسكندرية (سيدي كرير -قرية روزانا)، و8 سيارات لمحافظة مطروح (قسم شرطة الحمام - الكيلو 82 "زهران مول" - مارينا 2 - مارينا 4 - مدينة العلمين الجديدة - بورتو جولف مارينا – مراسي - نقطة شرطة سيدي عبد الرحمن)، وبذلك أصبح إجمال عدد سيارات التوثيق المتنقلة التي تم الدفع بها بكافة محافظات الجمهورية (52) سيارة توثيق متنقلة.

كما وجه وزير العدل بزيادة عدد الفروع التي تعمل بالفترة المسائية وذلك بإتاحة العمل في عدد (35) فرع موزعه على ( 19 ) محافظة وهي: (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الشرقية – الغربية – دمياط – الدقهلية – جنوب سيناء – الاسكندرية – مطروح – السويس – كفر الشيخ – الإسماعيلية – أسيوط – البحر الأحمر – الفيوم – بني سويف – قنا – الأقصر) ليصبح اجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد (145) فرع توثيق وذلك من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الإطلاق يأتي في إطار الدور الرئيسي للوزارة بهدف تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كافة جهات الدولة، تيسيرًا على المواطنين وزيادة فاعلية كافة الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة أطلقت مجموعة من المراكز التكنولوجية المتنقلة (250 مركز تكنولوجي متنقل) لتقديم الخدمات الحكومية لتيسير توفير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة، حيث تم تخصيص عدد 30 مركز تكنولوجي متنقل لتغطية كافة المناطق من محافظة الإسكندرية ومطروح مروراً بالساحل الشمالي، بحيث تم دفع عدد 20 مركز وجاري الدفع بعدد 10 وحدات إضافية لزيادة التغطية وخدمة عدد أكبر من المواطنين، لافتة إلى أنه تم تقديم ما يقرب من 2000 معاملة خلال شهر يوليو الماضي بالمراكز المتنقلة، وهو ما يعكس إقبال المواطنين على تلقي الخدمات من تلك المراكز.

وأوضحت السعيد، أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E- Finance" تطبيقًا للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.