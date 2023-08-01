اليوم السابع.. الرئيس السيسى: الاهتمام بصحة المواطن المصرى أولوية قصوى للدولة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها في متابعة الرئيس السيسى لجهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية.. وتأكيده على أن الاهتمام بصحة المواطن المصرى أولوية قصوى للدولة.

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المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى خلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة.. مقرر المحور الاقتصادى: يجب تفعيل تكافؤ الفرص لتحقيق العدالة الاجتماعية

الرئيس السيسى يتابع جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية.. ويؤكد:

الاهتمام بصحة المواطن المصرى أولوية قصوى للدولة

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في الذكرى السابعة لرحيله "اليوم السابع" تنشر رسالة شقيقة الدكتور أحمد زويل

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