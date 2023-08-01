العرض المسرحى لعبة وحدوتة بثقافة الاسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية انطلاق العرض المسرحي لعبة وحدوتة لفرقة مسرح الطفل بالقصر ضمن فعاليات انشطة ثقاقة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تدور أحداث العرض في إطار درامي استعراضي حول الشخصية الرئيسية "آية" تلتقي بعدد من الطلاب طباعهم مختلفة، تقترح عليهم فكرة وهي استغلال وقت الفراغ فيما يفيد من خلال لعبة تجمعهم معا وتقص عليهم من خلالها قصة "حدوتة" تربوية تهدف إلى عدم التنمر، التواضع، محاربة السلوكيات السلبية، وحب التعليم وتستكمل أحداث المسرحية باستقبال آية في المدرسة مجموعة من الطلاب مختلفة الطباع منهم المغرورة ومحبي الرياضة والعلم وهنا يبدأ الحدث الهام وهو مواجهة آية بالفتاة المغرورة ووالتي قامت بتعديل سلوك الغرور.

أقيم العرض بإشراف فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن ، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل ، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.