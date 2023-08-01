الصداع النصفى ومشاكل النوم.. نصائح الخبراء لنوم أفضل

كتبت إيناس البنا

هل يتسبب الصداع النصفي في إبقائك مستيقظًا في الليل، ليالٍ لا حصر لها تقضيها في التقلبات، في محاولة للعثور على لحظة الراحة المراوغة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك الجسدية والعاطفية، قد تعاني من صداع نابض وغثيان وحساسية للضوء والصوت.

الصداع النصفي هو أحد أكثر الأمراض العصبية شيوعًا التي تسبب أعراضًا مختلفة، بما في ذلك الصداع النابض والغثيان والقيء، كما يمكن أن يجعل الناس حساسين للضوء والصوت، مما يجعلهم عاجزين بسبب شدة الصداع.

وفقًا لموقع "healthline"، يتم تشخيص الصداع النصفي بناءً على تاريخ نوبات الصداع التي استمرت من 4-72 ساعة، والتي ترتبط بخصائص محددة مثل الغثيان والقيء، أو رهاب الضوء (التهيج بالضوء)، أو رهاب الصوت (التهيج بالصوت)، وفقًا للمجلة البريطانية للممارسة العامة، يعتقد واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بالصداع النصفي أن حالتهم تملي عليهم حياتهم، وهذا له تأثير على أحبائهم أيضًا.

مسببات الصداع النصفي

بعض المسببات الشائعة للصداع النصفي على النحو التالي:

الصيام

تأخر تناول الوجبات

ضوء الشمس

سفر

ضغط

مواد غذائية معينة

الغبار والملوثات

نصائح النوم للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي ، يعد الحفاظ على دورة نوم منضبطة أمرًا ضروريًا للتحكم في نوبات الصداع النصفي والوقاية منها. يمكن أن يلعب النوم الجيد دورًا مهمًا في إدارة الصداع النصفي بشكل عام، فيما يلي بعض النصائح المتعلقة بالنوم التي قد تكون مفيدة:

جدول نوم ثابت

الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، يساعد وضع جدول نوم منتظم جسمك على تطوير إيقاع يومي طبيعي.

تجنب قيلولة بعد الظهر

يجب أن تقاوم أخذ قيلولة بعد الظهر وتهدف إلى النوم ليلًا فقط للحفاظ على دورة نوم واستيقاظ صحية.

حدد وقت الشاشة

الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر يمكن أن يعطل أنماط النوم. حدد وقت الشاشة قبل ساعة على الأقل من وقت النوم لتحسين جودة النوم ".

عشاء مبكر

تجنب تناول وجبات متأخرة واستهدف تناول العشاء بحلول الساعة 8 مساءً ، مما يمنح جسمك وقتًا كافيًا للهضم قبل النوم.

اخلق بيئة صديقة للنوم

حافظ على غرفة نومك مظلمة وهادئة ودرجة حرارة مريحة. يمكنك أيضًا تجربة ستائر التعتيم أو آلات الضوضاء البيضاء أو سدادات الأذن ، إذا لزم الأمر. "

تقليل تناول الكافيين والمنشطات

تجنب أو قلل من استهلاك الكافيين والمنشطات ، خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء ، حيث يمكن أن تتداخل مع النوم والبقاء نائمين.

تقنيات الحد من الإجهاد

مارس تقنيات الحد من التوتر ، مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوجا لتهدئة عقلك قبل النوم.

نشاط بدني منتظم

لا ينبغي إهمال قوة النشاط البدني عندما يتعلق الأمر بالنوم. يساعد ذلك في تحسين جودة نومك ، ومع ذلك ، تجنب ممارسة التمارين الرياضية المكثفة بالقرب من وقت النوم.

تجنب التعرف على الأطعمة الم

قد تؤدي بعض الأطعمة إلى الإصابة بالصداع النصفي أو اضطراب النوم. انتبه لنظامك الغذائي وتجنب المحفزات المحتملة ، خاصة قبل النوم، يجب تجنب الأطعمة مثل الجبن والشوكولاتة والقهوة وفحم الكوك والمواد الحافظة والنبيذ والحمضيات ".

حدد انماط النوم

احتفظ بدفتر يوميات للنوم لتتبع أنماط نومك وتحديد أي روابط أو محفزات محتملة ، مما يتيح لك إجراء تعديلات أكثر استنارة في نمط حياتك.

استشر أخصائي الرعاية الصحية



قبل استخدام أي مكملات أو أدوية للنوم ، استشر أخصائي رعاية صحية للتأكد من سلامتها وفعاليتها.

اكسر دورة الأرق



إذا كنت لا تنام في غضون نصف ساعة ، اترك السرير وامش لمسافة قصيرة لكسر حلقة الأرق.