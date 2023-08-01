الشعور بالغثيان؟ العلاجات المنزلية للحصول على راحة فورية

كتبت إيناس البنا

الغثيان هو إحساس مزعج يصاحب غالبًا مجموعة من الحالات، مثل غثيان الصباح أثناء الحمل، أو دوار الحركة، أو مشاكل الجهاز الهضمي، أو حتى الآثار الجانبية لبعض الأدوية، في حين أنه قد يكون من الصعب منع الغثيان تمامًا، إلا أن هناك العديد من العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة التي يمكن أن توفر راحة فورية وتساعد في تخفيف الانزعاج.

فيما يلي وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، بعض العلاجات الطبيعية التي يجب مراعاتها:

الزنجبيل

الزنجبيل هو علاج تم اختباره على مر الزمن لعلاج الغثيان بسبب خصائصه الطبيعية المضادة للقىء، يمكنك تناول الزنجبيل بأشكال مختلفة ، مثل شاي الزنجبيل أو حلوى الزنجبيل أو مكملات الزنجبيل، لتحضير شاي الزنجبيل ، ابشر قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل الطازج، وانقعها في الماء الساخن لبضع دقائق ، ثم اشرب الشاي لتهدئة الغثيان.

النعناع

النعناع له تأثيرات مهدئة على المعدة ويمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان وعسر الهضم، يمكنك شرب شاي النعناع أو مضغ أوراق النعناع أو استخدام زيت النعناع (المخفف بزيت ناقل) واستنشاق رائحته للإغاثة السريعة" .

الليمون

يمكن أن تساعد رائحة الليمون الطازج أو زيت الليمون الأساسي في تخفيف الغثيان، يمكنك استنشاق الرائحة أو إضافة بضع قطرات من زيت الليمون الأساسي إلى كرة قطنية وشمها برفق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول ماء الليمون الدافئ يمكن أن يكون مهدئًا لاضطراب المعدة.

بذور الشمر

يمكن أن يساعد مضغ بذور الشمر على الهضم وتخفيف الغثيان، بذور الشمر لها خصائص طارد للريح، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الغازات والانتفاخ، بعد الوجبات أو عند الشعور بالغثيان، جرب مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر.

استنشاق النعناع والليمون

اجمع بين قوة النعناع والليمون عن طريق إضافة بضع قطرات من زيت النعناع والليمون العطري إلى وعاء من الماء الساخن، انحنى فوق الوعاء، وقم بتغطية رأسك بمنشفة لإنشاء خيمة، واستنشق البخار لبضع دقائق. يمكن أن توفر التركيبة العطرية راحة سريعة من الغثيان.

العلاج بالإبر

يمكن أن يساعد الضغط على نقاط معينة من العلاج في تخفيف الغثيان، يساعد الضغط على الجزء الواقع على الجزء الداخلي من الساعد، ما يقرب من عرضين إلى ثلاثة أصابع من تجعيد الرسغ ، فعالة في تخفيف الغثيان. استخدم إبهامك واضغط بقوة على هذه النقطة لمدة دقيقة أو دقيقتين.

الترطيب والوجبات الصغيرة المتكررة

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية للوقاية من الغثيان، خاصة إذا كان ناتجًا عن الجفاف، اشرب سوائل صافية مثل الماء أو شاي الأعشاب أو مشروبات الإلكتروليت، تجنب تناول وجبات كبيرة، وبدلاً من ذلك، اختر وجبات صغيرة ومتكررة لتخفيف العبء عن معدتك والجهاز الهضمي.

تناول الأطعمة سهلة الهضم

عند الشعور بالغثيان، التزم بالأطعمة سهلة الهضم مثل الموز أو الأرز أو عصير التفاح أو الخبز المحمص (حمية BRAT) أو البسكويت العادي. هذه الأطعمة لطيفة على المعدة ويمكن أن تساعد في تخفيف الغثيان.

تقنيات الاسترخاء

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تفاقم الغثيان، يمكن أن يساعد الانخراط في تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا في تهدئة العقل والجسم، مما يقلل من الشعور بالغثيان.

من المهم ملاحظة أنه إذا كان الغثيان شديدًا ومستمرًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى مقلقة، فمن الضروري استشارة الطبيب لإجراء التقييم والعلاج المناسبين، في حين أن العلاجات المنزلية يمكن أن توفر راحة مؤقتة ، فإن تحديد ومعالجة السبب الكامن وراء الغثيان أمر حيوي لإدارة الحالة على المدى الطويل.