السيد عطا: لا يوجد تغيير فى قواعد تنسيق هذا العام عن العام الماضي

كتب محمد شرقاوى

أكد السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أنه لا يوجد تغيير فى قواعد تنسيق هذا العام عن قواعد تنسيق العام الماضي.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامجه "حضرة المواطن": "لا يجب على الطالب أن يغتر بمجموعه".

ونصح الطالب بكتابة الـ 75 رغبة الموجودة، حتى تكون أمامه فرصة كبيرة فى الالتحاق بعدد كبير من الكليات، قائلًا: من الوارد أن تكون الكلية التى يسعى الالتحاق بها هى فى الرغبة رقم 75، مشيرا إلى أن أى طالب تخرج فى الثانوية العامة يحق له التقديم فى مكتب التنسيق.

وأوضح: "على الطالب الدخول على موقع التنسيق ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري، وكل طالب حاصل على شهادة الثانوية العامة له رقم سري، وأنصح الطالب بعدم الإفصاح عن رقمه السري، ثم تفتح صفحة الطالب على المواقع ثم يكتب رغبات حسب المنطقة الجغرافية ثم الجامعة الأقرب له، ثم يبدأ بأى كلية يريد الألتحاق بها".

وأكد: "التنسيق 3 مراحل، والعمل يتم وفق القواعد الموجودة ولا يستطيع أحد التنبؤ بانتهاء عملية التنسيق".