السكة الحديد تسلم قطارات النوم لشركة مصرية لإداراتها.. التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تسلمت الشركة الوطنية للتغذية والخدمات "أبيلا مصر"، قطارات النوم التابعة للسكة الحديد، وذلك لإدارتها لمدة 15 سنة، وذلك ضمن عقد وقعته وزارة النقل مع الشركة والذى يبدأ عمله اليوم، حيث يشمل العقد منح إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها (VIP- اسباني- فرنساوى- روسي)، وكذلك المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات والموجود بورش فرز القاهرة، وكذلك إدارة بعض الأكشاك الموجودة على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى إدارة قطارات النوم التى تم التعاقد على توريدها من شركة تالجو الإسبانية.

مدة العقد الموقع بين السكة الحديد وشركة أبيلا مصر، 15 عاماً، حيث روعي في بنود العقد ألا يقل عدد العمالة بشركة التشغيل والإدارة عن 90% من عمال شركة عربات النوم الحالية، وإجمالي عدد عربات النوم الحالية 101 عربة بالإضافة إلى 20 عربة نادي مكيفة، وذلك مقابل نسبة من الإيرادات فى الـ5 سنوات الأولى تقدر بـ3%، تنخفض إلى 2.5% فى السنوات الخمس التالية، بينما ستكون النسبة فى الـ5 سنوات الأخيرة 2% شريطة خضوع جميع عمليات الإدارة والتشغيل لولاية وزارة النقل .

كما وضعت وزارة النقل خطة لدعم هذا الاسطول تمثل في توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الاسبانية لتوريد 7 قطارات نوم يتكون كل قطار من 18 عربة ( 1 عربة قوي + 1 عربة بوفيه + 1 عربة نادي + 5 عربات اولي فاخرة + 7 عربات ثانية فاخر) والعقد يتضمن أيضا قيام المشغل باعداد خطة لضمان الجودة خلال مرحلة التطوير التي سيقوم بها المشغل خلال فترة ادارته وتشغيلة لاسطول قطارات عربات النوم .

وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن هذا التوقيع يمثل انطلاقة هامة لدخول القطاع الخاص في مجال الاداره والتشغيل لعدد من انشطه السكه الحديد وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنافسيه بين الشركات المختلفه وبما يعود على رفع مستويات الخدمة المقدمه لجمهور الركاب و كذلك الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكه الحديد وتعظيم موارده كما ستنعكس هذه المنظومه الجديده ايجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافه النواحي الفنيه والصحيه والاجتماعيه بما يخلق بيئه عمل ملائمه تزيد من الانتاجيه و مستوى الخدمه المقدمه .