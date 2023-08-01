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الداخلية تكشف حقيقة اعتداء شخص على سيدة وابنها فى الدقهلية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:55 ص
الداخلية تكشف حقيقة اعتداء شخص على سيدة وابنها فى الدقهلية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت الداخلية حقيقة تعدى شخص على سيدة وابنها بالدقهلية، حيث نُشر على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقه ووالدته بالضرب والسب وإصابة شقيقه بسلاح أبيض وتهديدهم بالحبس.

 

بالفحص تبين ورود بلاغات لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بين طرف أول (صاحب الحساب القائم بالنشر ووالدته وشقيقه) وطرف ثان (شقيق والدته) لوجود خلافات عائلية حول الميراث تبادلا على إثرها الاتهامات فيما بينهما. 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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