التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم تثمن جهود النشاط الرياضى بالمدرسة الفكرية بالهرم

فى ظل اهتمام الدولة بالطلاب ذوى الهمم وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح بالاهتمام بالرياضة، وفى ضوء الجهد المبذول من مسئؤلى النشاط الصيفى للمدارس الفكرية، أشادت الإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بالجهود المبذولة لرفع كفاءة الطلاب ذوى الهمم ومن الإعداد البدنى والتأهيل الحركى والنفسى عبر أنشطة النشاط الصيفى فى المدارس، مشيرة إلى الجهد المبذول من المدرسة الفكرية بالهرم، وذلك من خلال استفسار أحد أولياء الأمور عبر الصفحة الرسمية، عن الأنشطة الصيفية.



رد الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التعليم

وفى وقت سابق أشادت إدارة المدرسة الفكرية بالهرم بالجهود المبذولة من معلمى النشاط للطلاب ضمن برنامج النشاط الصيفى



مدرسة التربية الفكرية بالهرم تشكر معلمة التربية الرياضية والأخصائية النفسية

يذكر أن معلمة التربية الرياضية بالمدرسة الفكرية بالهرم أسماء سعيد حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة حلوان فى التأهيل الحركى للمعاقين "بروفيل بيولوجي لمتسابقي الأوليمبياد الخاص ذوي الإعاقة الذهنية لبعض الألعاب الجماعية والفردية"، اما رسالة الماجيستير فكانت تحت عنوان "علاج انحرافات القوام لدى المعاقين ذهنيا"



التأهيل الحركى لطلاب المدرسة الفكرية بالهرم



تدريبات حركية للطلاب ذوى الهمم



النشاط الصيفى بالمدرسة الفكرية بالهرم



التأهيل النفسى للطلاب



التأهيل النفسى للطلاب



التأهيل الحركى