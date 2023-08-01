اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 06:08 م
أكرم القصاص

الرئيسية تقارير مصرية

التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم تثمن جهود النشاط الرياضى بالمدرسة الفكرية بالهرم

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 05:24 م
التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم تثمن جهود النشاط الرياضى بالمدرسة الفكرية بالهرم التأهيل الحركى والإعداد النفسي للطلاب ذوى الهمم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ظل اهتمام الدولة بالطلاب ذوى الهمم وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح بالاهتمام بالرياضة، وفى ضوء الجهد المبذول من مسئؤلى النشاط الصيفى للمدارس الفكرية، أشادت الإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بالجهود المبذولة لرفع كفاءة الطلاب ذوى الهمم ومن الإعداد البدنى والتأهيل الحركى والنفسى عبر أنشطة النشاط الصيفى فى المدارس، مشيرة إلى الجهد المبذول من المدرسة الفكرية بالهرم، وذلك من خلال استفسار أحد أولياء الأمور عبر الصفحة الرسمية، عن الأنشطة الصيفية.

 
Untitled-1
رد الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التعليم
 
وفى وقت سابق أشادت إدارة المدرسة الفكرية بالهرم بالجهود المبذولة من معلمى النشاط للطلاب ضمن برنامج النشاط الصيفى 
00020
مدرسة التربية الفكرية بالهرم تشكر معلمة التربية الرياضية  والأخصائية النفسية
 

يذكر أن معلمة التربية الرياضية بالمدرسة الفكرية بالهرم أسماء سعيد حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة حلوان فى التأهيل الحركى للمعاقين "بروفيل بيولوجي لمتسابقي الأوليمبياد الخاص ذوي الإعاقة الذهنية لبعض الألعاب الجماعية والفردية"، اما رسالة الماجيستير فكانت تحت عنوان "علاج انحرافات القوام لدى المعاقين ذهنيا" 

طلاب المدرسة الفكرية بالهرم (1)
التأهيل الحركى لطلاب المدرسة الفكرية بالهرم

 

طلاب المدرسة الفكرية بالهرم (2)
تدريبات حركية للطلاب ذوى الهمم

 

طلاب المدرسة الفكرية بالهرم (3)
النشاط الصيفى بالمدرسة الفكرية بالهرم

 

طلاب المدرسة الفكرية بالهرم (4)
التأهيل النفسى للطلاب

 

طلاب المدرسة الفكرية بالهرم (5)
التأهيل النفسى للطلاب

 

طلاب المدرسة الفكرية بالهرم (6)
التأهيل الحركى 

 

طلاب المدرسة الفكرية بالهرم (7)
الإعداد النفسى

 

 

الطلاب ذوى الهمم

المعاقين حركيا

مدارس التربية الفكرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة