التحقيقات: لصا السيارات بالقاهرة نفذا 6 جرائم سابقة بأسلوب الجر

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة السيارات ، اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بأسلوب الجر.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين"لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حال شروعهما فى سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين ، وتم بإرشادهما ضبط بعض الأجزاء المتبقية من السيارات المستولى عليها لدى عميليهما "سىء النية" أمكن ضبطهما، كما تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى تقطيع السيارات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.