البورصة: تنفيذ صفقة على شركة موري للتوكيلات بقيمة 3.7 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة موري انترناشيونال للتوكيلات والمطاعم بحجم تداول 37.1 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة بورت غالب للطاقة المتجددة بحجم تداول 99 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 153.7 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 43 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أغسطس، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.187 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 799.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.34%، والعرب على 6.39%، واستحوذت المؤسسات على 30.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 250 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 229.1 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7332 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5267 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1351 نقطة.