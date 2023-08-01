اليوم السابع
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"الأوقاف" تعقد 100 ندوة عن آداب معاملة السائح يوم الاثنين القادم

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 09:35 ص
"الأوقاف" تعقد 100 ندوة عن آداب معاملة السائح يوم الاثنين القادم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب لؤى على

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تقرر عقد مائة ندوة عن آداب معاملة السائح، الاثنين القادم، والأولوية للمناطق ذات الطبيعة السياحية، وذلك قصد التعريف بأهمية السياحة وآداب معاملة السائح وبيان أنه ضيف كريم علينا وعلى بلدنا ويجب أن نظهر بالوجه الحضارى الذى يليق بنا وبديننا وقيمنا وأخلاقنا وعمق حضارتنا الضاربة لأكثر من سبعة آلاف عام فى عمق التاريخ.

وكان قد قال فى وقت سابق أن الاستغفار والدعاء والصلاة والسلام على خير الأنام سبيل من لا حيلة له ومن له الحيل.. ومن ذاق عرف. 

فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن رزق الدعاء رزق الإجابة، ومن رزق الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم رزق الخير كله.

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، وندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب

 


وزارة الاوقاف

الاوقاف

السياحة

السياح



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