استمرار اللقاءات الشبابية والحوارية فى جميع المراكز وتنظيم لقاء شبابى بصدفا

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار عقد اللقاءات، والحوارات الشبابية بكافة مراكز ومدن المحافظة لافتًا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات باعتبارها جسرًا للتواصل والخروج بالأفكار والمقترحات، والرؤى في العديد من القضايا للنهوض بالقطاعات الخدمية المختلفة.

وأشار محافظ أسيوط إلى إهتمام الدولة المصرية بالشباب، ودعمهم في جميع المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى أن فئة الشباب لها دور فاعل في التنمية جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، لاستعراض جهود المديرية في عقد اللقاءات الشبابية بكافة القرى والمراكز.

وأوضح محافظ أسيوط خلال اللقاء أن تمكين ومشاركة الشباب والتحاور معهم يعد ركيزة أساسية نحو بناء الجمهورية الجديدة حيث حرصت القيادة السياسية على تدشين جسور للحوار مع الشباب وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية في مختلف المجالات من أجل استثمار طاقتهم وصقلهم بالتدريب والمهارات اللازمة إدراكًا لدورهم الفعال والحيوي في جهود التنمية المستدامة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى حرص المحافظة على التواصل الدائم مع شباب أسيوط بمختلف مراكز المحافظة والاستماع إليهم والتحاور معهم وتدريبهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة فضلا عن مساعدة مراكز الشباب لبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي ليتواكب مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية بإعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

كانت مديرية الشباب والرياضة قد نظمت لقاءًا حواريًا مع الشباب بمركز صدفا استكمالا لسلسة اللقاءات التي يعقدها محافظ أسيوط مع الشباب بشكل دوري وتوجيهاته لمسئولي الشباب والرياضة بعقد لقاءات مماثلة في كافة المراكز للتعرف على أفكار الشباب ورؤياهم للنهوض بكافة القطاعات الخدمية حيث تم خلال اللقاء - الذي حضره الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والدكتور أحمد سويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومسئولي الأجهزة التنفيذية بصدفا - الرد على كافة أسئلة الشباب الحضور والتعليق عليها والرد على بعض الاستفسارات كما تم استعراض الأنشطة والإمكانات المتاحة في القطاعات الخدمية المختلفة بالإضافة إلى عرض الانجازات والمشروعات التي يتم تنفيذها بمركز صدفا خلال الفترة الأخيرة وخاصمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تطوير الريف المصري حيث يجري تنفيذ ما يقرب من 193 مشروعا بمركز صدفا بمعرفة جهاز تعمير جنوب الصعيد من ضمن 2000 مشروع يجري تنفيذها على مستوى المحافظة بتكلفة 44 مليار جنيه لتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.