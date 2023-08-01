اختبار 723 موظفا ببرنامج المسار الوظيفى بـ"مياه المنوفية"

تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اختبارات اجتياز برنامج المسار الوظيفى لعدد 723 موظفًا بالشركة خلال الفترة من 30 يوليو حتى 10 أغسطس 2023، تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن برنامج المسار الوظيفى يهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين، وتطوير مهاراتهم فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتُجرى الاختبارات بمختلف التخصصات للارتقاء بالقدرات الوظيفية والمهارات المهنية للعاملين لأداء وظيفى متميز.

وأكد أن اجتياز برنامج المسار الوظيفى بمختلف التخصصات بالشركة شرط أساسى من شروط الترقية، مما يشجع العاملين على المساهمة بشكل فعال فى برامج المسار الوظيفى للحصول على الترقية المستحقة، والذى يتم تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفى بالشركة القابضة.