"احم نفسك من تطبيقات التواصل الاجتماعي".. 7 نصائح للمستخدمين لتجنب التصيد الإلكتروني

كتبت هبة السيد

تجاوز عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، أكثر من 50 مليون مستخدم، والذين يقضون ساعات طويلة على هذه المواقع، ويقدم "اليوم السابع" 7 نصائح لحماية المستخدمين من التصيد الإلكتروني:

1- لا تنشر بيانات أو معلومات شخصية في أي مكان عبر الإنترنت (مثل تاريخ الميلاد أو رقم الهاتف أو مكان العمل)، احذر فهذه المعلومات قد تساعد المهاجمين في اختراق حسابك أو الاحتيال عليك، فمن الممكن اكتشاف أن كلمة المرور هي تاريخ ميلاد المستخدم، أو أن يرسل المخترق رسالة احتيالية تطلب منك الضغط على رابط أو تحذرك من غلق حسابك البنكي؛ لأن المخترق استطاع بكل سهولة الوصول إلى رقم هاتفك المكتوب في حساب فيسبوك.

2- كلمة المرور هي خط الدفاع الأول، ولذا اجعلها طويلة وصعبة التخمين لتقطع الطريق على المخترقين، ولذا يجب عليك عدم استخدام كلمة مرور سهلة؛ لأن اختراق الحساب على فيسبوك قد يصل المخترق من خلاله إلى بيانات البطاقة البنكية.

3- لا تشارك موقعك الحالي أو العنوان أو مكان العمل في أي مكان عبر الإنترنت؛ لأن هذا قد يعرضك للسرقة، فمن الممكن أن يعرف المهاجم أن الضحية غير موجود في منزله ومن ثم سرقته.

4- الاحتيال بالرومانسية، من خلال استدراج لتكوين علاقة حب أو صداقة ثم يطلب منها إرسال المال أوص صور وبيانات شخصية لابتزازها.

5- علامات تجارية مزيفة، حيث يتواصل معك حساب على أنه علامة تجارية ويغريك بتوقيع عقد لنشر محتوى ترويجي له مقابل مبالغ باهظة، طالبًا منك مشاركة بياناتك البنكية.

6- الشخصيات العامة، قد ينشأ المحتال حساب مزيف لشخص شهير وينشر مسابقة مع وعد بمنح هدايا ويتواصل مع المشاركين ويخبرهم بفوزهم بشرط الضغط على رابط ما أو إرسال بيانات معينة لاستلام الجائزة.

7- رسائل احتيالية من خلاله يستطيع المحتال السيطرة على حسابك عن طريق روابط خبيثة أو مواقع مزيفة يشاركها معك عبر الرسائل.