إصابة 6 من بينهم 3 أطفال بحالة تسمم غذائى بجزيرة شندويل سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى 6 أشخاص يقيمون بناحية نجع مهران دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن على إسر تناولهم وجبة غذائية فاسدة تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومازالت عملية المتابعة لهم مستمرة.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى بوصول 6 أشخاص مصابين بحالة تسمم غذائى وتم حجزهم بقسم اللإستقبال بالمستشفى وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة بوصول خالد . ج . أ 32 سنة ، وسمر . ع . ع 23 سنة ، وأسماء . ا . خ . 20 سنة ، وعمر . خ . ج 4 سنوات، وروضة. خ . ج 8 سنوات، وفاتن . ح . م 13 سنة إلى مستشفى سوهاج الجامعى اليوم مصابين بحالة إعياء شديد والم بالبطن على إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

وبسؤال المصابين عللوا إصابتهم لذات السبب تم تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين الستة ومازالوا تحت الملاحظة والحالة العامة لهم مستقرة جار إتجاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة تمهيدا للعرض على جهة التحقيق لإجراء شئونها.