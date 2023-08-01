إحالة المتهم بغسل 5 ملايين جنيه فى شراء وحدات سكنية وسيارات للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه فى شراء وحدات السكنية وسيارات ودراجات نارية، للمحاكمة الجنائية.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

ومحاول المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء (الوحدات السكنية، السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.