وزير الخارجية العراقى يؤكد ضرورة الإسراع بفتح خط الطيران المباشر بين بغداد وباكو

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أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين اليوم/ الأحد/ ضرورة الإسراع بفتح خط الطيران مباشر بين بغداد وباكو وبأسرع وقت ممكن، وكذلك منح سمات الدخول إلى المواطنين العراقيين الراغبين بزيارة أذربيجان.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الإتصالات والنقل والتكنولوجيا العليا رئيس الجانب الأذربيجانى للجنة العراقيَّة–الأذربيجانيَّة المُشترَكة رشاد نبييف، لبحث علاقات التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات النقل، والطيران المدنيّ، والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها.



وأوضح حسين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن أذربيجان مهمة للعراق بحكم قربها جغرافياً وهناك روابط دينيَّة وثقافيَّة واجتماعيَّة، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الفرص المتعددة وفى مُختلِف المجالات.



ودعا رجال الأعمال والشركات الأذربيجانيَّة لزيارة العراق وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أهمّيَّة طريق التنمية الذى يبدأ من اقصى جنوب العراق ميناء الفاو ويمتد إلى الجُمْهُوريَّة التركيَّة.



من جانبه، قال وزير النقل الأذربيجانى " إننا نعمل بشكل فعال لإيجاد الفرص المتاحة بين البلدين وتشجيع الاستثمار"، لافتا إلى أنه سيترأس وفد أذربيجان لزيارة بغداد لعقد اجتماعات اللجنة المُشترَكة للجولة الثالثة فى شهر أكتوبر المقبل.