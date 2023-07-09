ندوات توعوية للسيدات المترددات على الوحدة الصحية "الملكيين البحرية" بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مديريتي الصحة والأوقاف، ندوات توعوية للسيدات المترددات على الوحدة الصحية بقرية الملكيين البحرية بالحسينية.

وقال عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،انه قام فريق التوعية بالشركة بالتعاون مع مديريتي الصحة والأوقاف بتنفيذ ندوات تثقيفية للسيدات المترددات علي الوحدة الصحية بقرية الملكيين البحرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية ، وذلك لتوعيتهن بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة ، وكذلك تعريفهن بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها ، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الندوة تضمنت تعريف السيدات بالخدمات التي تقدمها الشركة وآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) بجانب عمل استطلاعات للرأي وتسجيل للشكاوي وكذلك عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية للتعريف بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.