مصرع شخص صعقا بالكهرباء بجوار محول كهرباء بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية على جثة لشخص مصاب بحروق بعد تعرضه للصعق الكهربائي بجوار محول كهرباء بمنطقة مزلقان سكه حديد الغزل بالمحلة، وتبين أن باب محول الكهرباء مفتوحا، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الاجهزة الأمنية قد انتقلت لمكان العثور على جثة شاب بالقرب من هويس محلة ابو على أمام مجمع محاكم المحلة ، واثناء فحص البلاغ عثر على جثة الشخص الثاني وتبين وجودها بجوار محول الكهرباء وتوفي صعقا بالكهرباء ، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحقق الاجهزة الأمنية في الواقعة لبيان ملابساتها وتحديد هوية المتوفي.