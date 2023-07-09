محافظ كفر الشيخ يناشد المصطافين بتوخي الحذر لارتفاع الأمواج حفاظا على حياتهم

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين بتوخي الحذر، وعدم المجازفة والدخول لأماكن خطرة والاستمتاع بمياه البحر بالاماكن الآمنة والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ بكافة الشواطئ مصيف بلطيم، نظراً لارتفاع الأمواج من 2.5متر لـ 4 متر، حتى لا يتعرض أحدهم للغرق.