اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كلية التربية الرياضية بأبى قير تشارك فى مبادرة تنظيف الميناء الشرقى للإسكندرية

الأحد، 09 يوليو 2023 01:14 م
كلية التربية الرياضية بأبى قير تشارك فى مبادرة تنظيف الميناء الشرقى للإسكندرية مبادرة تنظيف الميناء الشرقى
الإسكندرية أسماء على بدر

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 شارك طلاب كلية التربية الرياضية بأبى قير جامعة الإسكندرية فى مبادرة تنظيف الميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية لمدة أسبوع كامل بمشاركة الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ وذلك فى إطار دور جامعة الاسكندرية فى خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة الإسكندرية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.
 
تهدف المبادرة الي تعزيز السياحة المستدامة والاستمتاع بالشواطئ بشكل أفضل، ودعم المجتمعات المحلية فى تحسين ممارساتها فى التخلص من النفايات، وتشجيع المواطنين على تخفيض استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وزيادة إعادة التدوير، كما تهدف المبادرة إلى توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية، وتعزيز الوعى بأن النفايات البلاستيكية والكيميائية تشكل خطراً على الحياة البحرية، كذلك جمع النفايات وتصنيفها وإعادة تدويرها، وتحسين جودة البيئة الساحلية.
 
 
 

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