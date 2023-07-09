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كروانة القرآن ببنى سويف.. شهد حافظة لكتاب الله وتحلم بأن تصبح طبيبة.. فيديو

الأحد، 09 يوليو 2023 12:00 ص
كروانة القرآن ببنى سويف.. شهد حافظة لكتاب الله وتحلم بأن تصبح طبيبة.. فيديو شهد أبو الخير
بنى سويف هانى فتحى

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 كروانة القرآن الكريم بمحافظة بنى سويف، شهد أبو الخير قرنى سيد الطالبة بالصف الثالث الإعدادى بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف، وبصوت جميل قرأت شهد أبو الخير قرنى سيد جزءا من القرآن الكريم بصوت جميل، وتحدثت شهد أبو الخير قرنى سيد أنها حافظة لعشرة اجزاء من القرآن الكريم، مشيرة إلى أنها بدأت فى حفظ القرآن الكريم وهى فى الخامسة من عمرها.

وأضافت شهد أبو الخير سيد، أنها وضعت لنفسها موعد لختم القرآن الكريم كاملا خلال شهر رمضان القادم، مشيرة إلى أنه تحلم بأن تكون طبيبة فى المستقبل.

 

وقالت شهد أبو الخير، إنها تلقى تشجيع كبير من أسرتها الذين يشجعونها على مواصلة حفظ القرآن الكريم والذهاب إلى كتاب القرية، مضيفة أنها تذهب إلى كتاب الشيخ محمد ميهوب بالقرية 5 أيام أسبوعيا، مشيرة إلى أنه تنظم وقتها بين الذهاب للكتاب والدروس وحفظ القرآن الكريم والمذاكرة.

 

وأكدت شهد أنها شاركت فى العديد من المسابقات فى حفظ القرآن الكريم على مستوى القرية والمدرسة، مشيرة إلى أنها حصلت على العديد من الجوائز فى حفظ القرآن الكريم.

 

وقالت شهد أنها تلقى دعم من قبل شيخها الشيخ محمد الذى يحفظها القرآن الكريم داخل الكتاب الموجود داخل القرية، مضيفة أنها تحلم أن تحقق هدفها وهو حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشرة، مشيرة إلى أنها تحلم أن تصبح طبيبة فى المستقبل.


بنى سويف

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حفظ القرآن الكريم

كروانة القران الكريم

قرية باروط



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