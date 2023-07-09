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بعد توقفها 3 أيام بالأقصر..

عودة تحليق رحلات البالون الطائر بخروج 480 سائحا على متن 20 رحلة.. صور

الأحد، 09 يوليو 2023 09:32 ص
عودة تحليق رحلات البالون الطائر بخروج 480 سائحا على متن 20 رحلة.. صور البالون الطائر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، عودة تحليق رحلات البالون بعد توقفها على مدار الـ3 أيام الماضية نتيجة سوء الأحوال الجوية فجرًا، حيث خرجت 20 رحلة بالون على متنها 480 سائحا من حول العالم، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بعودة الرحلات للتحليق من جديد.

وقال أحمد عبود ممثل إتحاد شركات البالون بالأقصر، إنه عادت الرحلات اليوم بعد توقف 3 أيام مضت بإقلاع 480 سائحا من حول العالم على متن 20 رحلة بالون بالبر الغربى، حيث تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجرًا، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تمامًا.

ويضيف أحمد عبود لـ"اليوم السابع"، أنه تستعد الشركات فجرًا للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحًا أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

 

 

السياح مع كابتن البالون فى رحلة بالسماء
السياح مع كابتن البالون فى رحلة بالسماء

 

بدء خروج البالون الطائر من أرض المطار
بدء خروج البالون الطائر من أرض المطار

 

تجهيز البالون الطائر للتحليق فى سماء البر الغربي
تجهيز البالون الطائر للتحليق فى سماء البر الغربي

 

رحلات البالون جاهزة للتحليق من أرض المطار
رحلات البالون جاهزة للتحليق من أرض المطار

 

لحظة خروج الرحلات من مطار البالون الطائر بالأقصر
لحظة خروج الرحلات من مطار البالون الطائر بالأقصر

 


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