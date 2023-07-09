عرض السائق المتسبب في حادث صلاح سالم على الطب الشرعى

كتب كريم صبحى

كشفت التحريات والتحقيقات فى واقعة حادث تصادم صلاح سالم ، أن السائق المتسبب في الحادث كان يقود سيارة "ربع نقل" برعونه، واصطدم بعدد من السيارات ، وفر هاربا ، لتأمر النيابة بعرضه على الطب الشرعى لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالقيادة برعونة، واصطدامه بأكثر من سيارة وفراره هارباً بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.

بالفحص تبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة محل الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.