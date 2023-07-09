طلاب ثانوية عامة بأسوان يخرجون من اللجان فرحين بسهولة امتحانات اليوم.. فيديو وصور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية، بجانب سهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

وخرج الطلاب والسعادة تملأ وجوههم، بعد الانتهاء من أداء الامتحان، معبرين عن ذلك باحتضان أسرهم من أولياء الأمور المنتظرين خارج اللجان، واستقبالهم بالابتسامة والسعادة على وجوههم.

ويواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحاناتهم بإجمالى 7779 طالباً وطالبة بمحافظة أسوان، موزعين على 26 لجنة على مستوى إدارات أسوان الخمس، وتوافد الطلاب على اللجان وتم توزيع زجاجات مياه عليهم قبل بدء الامتحان لتخفيف حدة درجات الحرارة، وسط تشديد الإجراءات الأمنية واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية.