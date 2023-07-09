اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يوليو 2023 12:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب الثانوية العامة بالأقصر سعداء بامتحانى الجيولوجيا وعلم النفس.. صور

الأحد، 09 يوليو 2023 12:22 م
طلاب الثانوية العامة بالأقصر سعداء بامتحانى الجيولوجيا وعلم النفس.. صور أحد الطلاب
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، خروج الطلاب دون شكاوى أو مشكلات عقب امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس، حيث تباينت آراء الطلاب ما بين سعداء بمستوى المواد وآخرون يشتكون من صعوبة بعض الأجزاء التى تحتاج مستويات طلبة متميزين للإجابة عليها.

ومن جانبه قال الطالب محمد حسن طالب بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، إن الإمتحان في الجيولوجيا كان غالبيته فى مستوى الطالب المتوسط وبه بعض الأسئلة الصعبة وهى الأسئله من درجتين، وهى التى تبين الفرق بين الطالب العادى والتفوق، موضحاً أن باقي الأسئلة جاءت من كتاب المفاهيم. 

أما الطالب أحمد أشرف طالب علمى علوم، فقد أشاد بمستوى امتحان الجيولوجيا الذي جاء من كتاب المفاهيم، ولكنه اشتكي من المراقبين الذين يقومون بتعطيلهم من التفتيش كل نصف ساعة مما أدى لتعطل اجابتهم عن الامتحانات. 

فيما اجتمع منذ أيام الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مع رؤساء مراكز توزيع الأسئلة الخاصة  بامتحانات الثانوية العامة وأعضاء الأسئلة داخل اللجان، حيث أكد على ضرورة فتح باب المدرسة في المواعيد المحددة على أن تكون في الثامنة والربع صباحاً للجان الكبيرة الثامنة والنصف لباقي اللجان، وصعود الطلاب إلى اللجان في التاسعة إلا ربع مع تواجد الملاحظين بها.

كما شدد الدكتور صبري خالد، خلال الإجتماع، على عدم دخول الملاحظين على اللجان بالهواتف المحمولة وتسليمها إلى رئيس اللجنة قبل دخول اللجان الفرعية، مشيراً الي إرسال التقارير الطبية يوما بيوم وعدم إعادة توزيع الأوراق بعد تسجيل الطلاب لبياناتهم عليها، وحضر الإجتماع صفوت جارح وكيل المديرية وإيمان عبدالعال مدير عام التعليم العام وأعضاء غرفة العمليات الخاصة بمتابعة سير الإمتحانات.

كما أجرى قيادات الأقصر جولات مكوكية على مدار الأيام الماضية على تجهيزات اللجان والاستراحات وتم عقد غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات أولاً بأول، حيث تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جولاته لرصد استعدادات مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة فى إدارة الطود التعليمية، وكذلك الاستراحات التي سيقيم بها المعلمين المنتدبين من المحافظات الأخرى.

WhatsApp-Image-2023-07-09-at-10.58.18-AM
 

 

WhatsApp-Image-2023-07-09-at-11.00.37-AM
 

 

WhatsApp-Image-2023-07-09-at-11.00.38-AM
 

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا

تداول امتحان الجيولوجيا

صعوبة امتحان الجيولوجيا

سهولة امتحان الجيولوجيا

امتحان علم النفس والاجتماع

تداول امتحان علم النفس والاجتماع

صعوبة امتحان علم النفس والاجتماع

امتحان التفاضل والتكامل

تداول امتحان التفاضل والتكامل

سهولة امتحان التفاضل والتكامل

صعوبة امتحان التفاضل والتكامل

سهولة امتحان علم النفس والاجتماع

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة