طلاب الثانوية العامة بالأقصر سعداء بامتحانى الجيولوجيا وعلم النفس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، خروج الطلاب دون شكاوى أو مشكلات عقب امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس، حيث تباينت آراء الطلاب ما بين سعداء بمستوى المواد وآخرون يشتكون من صعوبة بعض الأجزاء التى تحتاج مستويات طلبة متميزين للإجابة عليها.

ومن جانبه قال الطالب محمد حسن طالب بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، إن الإمتحان في الجيولوجيا كان غالبيته فى مستوى الطالب المتوسط وبه بعض الأسئلة الصعبة وهى الأسئله من درجتين، وهى التى تبين الفرق بين الطالب العادى والتفوق، موضحاً أن باقي الأسئلة جاءت من كتاب المفاهيم.

أما الطالب أحمد أشرف طالب علمى علوم، فقد أشاد بمستوى امتحان الجيولوجيا الذي جاء من كتاب المفاهيم، ولكنه اشتكي من المراقبين الذين يقومون بتعطيلهم من التفتيش كل نصف ساعة مما أدى لتعطل اجابتهم عن الامتحانات.

فيما اجتمع منذ أيام الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مع رؤساء مراكز توزيع الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وأعضاء الأسئلة داخل اللجان، حيث أكد على ضرورة فتح باب المدرسة في المواعيد المحددة على أن تكون في الثامنة والربع صباحاً للجان الكبيرة الثامنة والنصف لباقي اللجان، وصعود الطلاب إلى اللجان في التاسعة إلا ربع مع تواجد الملاحظين بها.

كما شدد الدكتور صبري خالد، خلال الإجتماع، على عدم دخول الملاحظين على اللجان بالهواتف المحمولة وتسليمها إلى رئيس اللجنة قبل دخول اللجان الفرعية، مشيراً الي إرسال التقارير الطبية يوما بيوم وعدم إعادة توزيع الأوراق بعد تسجيل الطلاب لبياناتهم عليها، وحضر الإجتماع صفوت جارح وكيل المديرية وإيمان عبدالعال مدير عام التعليم العام وأعضاء غرفة العمليات الخاصة بمتابعة سير الإمتحانات.

كما أجرى قيادات الأقصر جولات مكوكية على مدار الأيام الماضية على تجهيزات اللجان والاستراحات وتم عقد غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات أولاً بأول، حيث تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جولاته لرصد استعدادات مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة فى إدارة الطود التعليمية، وكذلك الاستراحات التي سيقيم بها المعلمين المنتدبين من المحافظات الأخرى.











