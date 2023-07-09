ضبط راكب أجنبى بمطار القاهرة بحوزته طبنجتى صوت وضغط هواء

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، من ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته طبنجتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضد جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو، أستوقف محمود صابر مامور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من كريم نادي مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية علي شكل أسلحة نارية.

كلف أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 3 بمبني الركاب رقم 1، كل من محمد محمود محمد و احمد سامي مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن ضبط طبنجتين الأولي صوت أفاد تقرير أدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتها و طبنجة ضغط هواء افاد نفس التقرير بأنه يلزم لدخولها البلاد تصريح من الأمن العام.

أمر عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 46 لسنة 2023 وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 1 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.