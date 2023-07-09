ضبط راكبة أجنبية بمطار القاهرة حاولت تهريب 974 عبوة شيش إلكترونية ومستلزماتها

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، أستوقف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة.

كلف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، محمود مصطفي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدوياً مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها، قام مصطفي الجندي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من عبد الرحمن سيد و سعيد عبد النبي سعد و مروان محمود مختار واحمد محمد فتحي واحمد عبد الرشيد تحت اشراف احمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة، وذلك لعد وجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 974 عبوة، قامت كل من فاطمة محمد و ايمان عبد اللطيف بتفتيش الراكبة ذاتيا.

أمر مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 81 لسنة 2023، وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.