جيبوتى تحصل على 79 مليون يورو قرض من بنك الاستثمار الأوروبى

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وافق بنك الاستثمار الأوروبى على توفير تمويل بقيمة 79 مليون يورو لمدة 25 عامًا لدعم تحلية المياه والوصول إلى مياه الشرب النظيفة ومعالجة مياه الصرف الصحى فى جيبوتى.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبى - فى بيان اليوم - أن التمويل يعزز مرونة مواجهة تغير المناخ، وتأمين الوصول إلى المياه النظيفة لآلاف المواطنين وتمكين الطاقة الشمسية المتجددة من إنتاج مياه الشرب النظيفة كجزء من مبادرة البوابة العالمية.



وأشار إلى أن القرض طويل الأجل من بنك الاستثمار الأوروبى إلى وزارة الاقتصاد والمالية فى جمهورية جيبوتي، مضمون بموجب صك الجوار والتنمية والتعاون الدولى التابع للاتحاد الأوروبى، وسيتم استخدامه جنبا إلى جنب مع تمويل المنح من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والدعم من حكومة جيبوتى.