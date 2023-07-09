اليوم السابع
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الأحد، 09 يوليو 2023 02:27 م
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تنفيذ أول شاطئ خاص لذوى الهمم فى دمياط الجديدة.. صور

الأحد، 09 يوليو 2023 02:17 م
تنفيذ أول شاطئ خاص لذوى الهمم فى دمياط الجديدة.. صور شاطئ خاص بذوى الهمم في دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الشاليهات وشاطئ المدينة لساحات انتظار المركبات واستكمال اعمال الزراعة بالكورنيش، وكذلك ترسيم حد التنظيم لمنافذ الخدمات الشاطئية للحفاظ على المظهر الجمالى والبصرى للشاطئ العام، ومنع أى مظاهر للعشوائية والتصدى لها بكل حزم من قبل إدارة الشاطئ والأمن مع تكثيف ورديات أعمال النظافة على مدار اليوم .
 
وأضاف المهندس محمد خل الله رئيس المدينة في تصربحات لـ" اليوم السابع "، أنه لأول مرة جارى تنفيذ الشاطئ الخاص لأصحاب ذوى الهمم، حيث تم تخصيص جزء من الشاطئ العام مختصر فقط على أصحاب ذوى الهمم وأسرهم مجهز بكل سبل الراحة والأمان والخصوصية وسهولة الدخول والانتقال.
 
وأكد رئيس المدينة أن دخول هذا الشاطئ بالمجان لأصحاب الهمم وأسرهم، وأن جهاز المدينة لا يدخر جهدا فى سبيل توفير كافة الخدمات والتطوير للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة .
 
أول شاطئ خاص لذوى الهمم بدمياط (1)
أول شاطئ خاص لذوى الهمم بدمياط (1)

أول شاطئ خاص لذوى الهمم بدمياط (2)
أول شاطئ خاص لذوى الهمم بدمياط (2)

أول شاطئ خاص لذوى الهمم بدمياط (3)
أول شاطئ خاص لذوى الهمم بدمياط (3)
 
 

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