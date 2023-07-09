"تموين بورسعيد" يضبط عبوات من "اللوليتا" ومكرونة سريعة التحضير مجهولة المصدر

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد عوض، حملة تموينية مكثفة بناء على ماورد إليها من معلومات تفيد وجود كميات من" اللوليتا" و"المكرونة" سريعة التحضير بدون بيانات تؤكد مصدرها .

وعلى الفور، تم تشكيل حملة مكثفة تحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية وخالد فهمى مدير الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينية ومحمد السحراوى وحاتم ماهر من كبار مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد وشرطة مباحث التموين برئاسة العقيد سهيل الجبالى.

ومن جانبها تمكنت الحملة من صحة المعلومات حيث تبين قيام تاجر بدائرة حى الزهور بحيازة كمية تقدر بـ 750 قطعة من اللوليتا إنتاج تحت السلم بدون بيانات أو فواتير تدل على مصدرها ما يضر بصحه أطفالنا الصغار نتيجة الألوان الصناعية الغير مصرح بها تسبب أمراض الحلق والمعدة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 800 كيس مكرونة سريعة التحضير مجهولة المصدر تضر بصحة المواطنين نتيجة إحتوائها على مواد مثل البروبلين غليكول التى تحتفظ بالرطوبة وهذه المادة تتلف الكبد وتؤثر على القلب والكلى، كما أنها تحتوى على دهون غير مشبعة وتشكل خطر على الأوعية الدموية والشرايين.

وعلى الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحضراللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .