تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالغربية حول امتحان مادة التفاضل والتكامل

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات حول امتحان مادة التفاضل والتكامل عقب خروج الطلاب من اللجان.

وكشف بعض الطلاب لـ"اليوم السابع"، أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، رغم وجود بعض النقاط التى تحتاج إلى مستوى أعلى وتركيز أكبر للإجابة عليها.

وأوضح الطلاب، أن هذا الامتحان افضل من امتحان مادة الاستاتيكا والتى كان صعبا، مؤكدين أن الوقت كان كافيا للإجابة على اسئلة امتحان مادة التفاضل.

وأشار بعض الطلاب أن الامتحان كان يوجد به اسئلة صعبة وغير مباشرة وكانت تحتاج لتركيز ووقت أطول للإجابة عليها.