انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب بـ70 دار نشر الأربعاء المقبل

وقال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن المعرض يضم هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات. كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها، والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية. ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورش أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها. ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلامين والشعراء، غيرهم.

وأكد الدكتور أحمد زايد، أن المكتبة حريصة على تواجد مبدعي الإسكندرية في برنامجها الثقافي بشكل مكثف، كما يقدم البرنامج الثقافي للمعرض مجموعة من الندوات التفاعلية تحت عنوان "للإبداع السكندري وجوه كثيرة"، يستضيف فيها كبار المثقفين السكندريين.

تنطلق فعاليات البرنامج الثقافي يوم الخميس الموافق 13 يوليو الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بندوة افتتاحية للمعرض، والحديث عن مسيرة الشاعر المصري الكبير أحمد عبد المعطي حجازي. كما يضم النشاط الثقافي للمعرض مجموعة من أبرز الأدباء والمثقفين في العالم العربى.