انطلاق مبادرة القراءة والحفاظ على الثقافة في بورسعيد.. اعرف التفاصيل

شهدت محافظة بورسعيد ، اليوم الأحد، انطلاق مبادرة "القراءة والحفاظ على الثقافة" بمسجد بورفؤاد الكبير، وبدأت أولى فعاليات المبادرة بمحاضرة جمعت الشيخ أشرف داود، إمام مسجد بورفؤاد الكبير، والدكتور سامح درويش، الشاعر الكبير بالمكتبة الإسلامية، حول أهمية القراءة واللغة العربية وآثارها في بناء الشخصية القويمة، بمشاركة العشرات من الأطفال من رواد المسجد وأبناء مدينة بورفؤاد.

يأتي ذلك في إطار العديد من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المسجد للأعمار المختلفة خاصة الأطفال، وفي مقدمتها أعمال التحفيظ والتوعية لأبناء المسجد، وتكريم المتميزين ماديًا وعينيًا لبث روح المنافسة والإتقان.