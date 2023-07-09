الملا: قطاع البترول والغاز يحقق تقدم مستمر فى مجال خفض الانبعاثات الكربونية

كتبت - مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية براد كرابترى مساعد وزيرة الطاقة الامريكية لإدارة الطاقة الأحفورية والكربون الذى يزور القاهرة حالياً ، حيث تم عقد جلسة مباحثات مشتركة لمناقشة التعاون الجارى بين البلدين فى اطار المبادرات الدولية ، ميثاق خفض انبعاثات الميثان ، وصفر انبعاثات ومبادرة منتدى غاز شرق المتوسط لإزالة الكربون ، و ضمت جلسة المباحثات اسامة مبارز امين عام منتدى غاز شرق المتوسط و السفير جون ديروشر القائم بأعمال السفير الامريكى بالقاهرة والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى .

واعرب المهندس طارق الملا خلال اللقاء عن اهمية العمل مع الولايات المتحدة فى اطار المبادرات الدولية المشتركة لتحقيق مزيد من التعاون وتوفير الحلول والتكنولوجيا اللازمة لخفض الميثان ، وجمع والتقاط وتخزين الكربون فى صناعة البترول والغاز ، وكذلك تبادل الخبرات فيما يتعلق بوضع الاطار التشريعى لجمع وتخزين الكربون .

وأكد الملا، ان قطاع البترول والغاز المصرى الذى يشارك فى المبادرة الدولية صفر انبعاثات منذ قمة المناخ فى جلاسجو يحقق تقدم مستمر فى مجال خفض الانبعاثات الكربونية فى عمليات الصناعة على المستوى المحلى ، مشيراً الى ان نجاح القطاع فى وضع خارطة طريق خفض انبعاثات الميثان هو احد النتائج المهمة المتحققة من يوم ازالة الكربون فى مؤتمر المناخ COP27 بعد حشد الدعم الكامل والجهود فى هذا الصدد من شركات البترول العالمية والمحلية .

كما أعرب الوزير عن اهمية التعاون فى مجال الهيدروجين كوقود للمستقبل .

و من جانبه اكد مساعد وزيرة الطاقة الامريكية براد كرابترى ان بلاده تثمن استجابة مصر المتميزة والجادة وجهودها فى مجال خفض الانبعاثات بصناعة البترول والغاز وحرصها على الانضمام لميثاق الميثان العالمى ومبادرة صفر انبعاثات والخطوات المتخذة فى مجال ازالة الكربون خلال الفترة الماضية ، وان ادراج مصر لموضوع ازالة الكربون من صناعة الهيدروكربونات فى قمة المناخ COP27 فى شرم الشيخ هو احد مظاهر هذا التوجه الجاد.

واضاف كرابترى ان هناك تعاون كبير ومستمر مع منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة اقليمية هامة لصناعة الغاز فى المنطقة فى مجال خفض انبعاثات الميثان حيث قام المنتدى بالتصديق على هذا التوجه ، مشيراً الى ان العمل المشترك مع المنتدى فى هذا المجال يحقق تقدماً كبيراً .

واعرب مساعد وزيرة الطاقة الامريكية عن اهتمام بلاده بتوفير سبل الدعم والتعاون فى مجال التقاط وتخزين الكربون سواء فى النواحى الفنية اوالتشريعية ، كما اكد اهمية الهيدروجين الذى يأتى على رأس اولويات اهتمام الولايات المتحدة مشيرا ان ادارة عمليات خفض الكربون عالمياً والمعاونة فى ذلك لا تقل اهمية .

واكد ان التعاون فى مشروعات الطاقة والمناخ يعد فرصة لا تعوض لبناء اواصر اقوي من التعاون والتكامل بين الدول.

ومن جانبه اكد السيد اسامة مبارز الامين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط ان مبادرة المنتدى لإزالة الكربون تدعم سياسات واجراءات الدول فى هذا الصدد ، مؤكداً ضرورة الاسراع بالاتفاق على سياسات واجراءات لدعم جهود ازالة الكربون فى مصر ودول المنطقة والاتفاق على برامج عمل محددة قابلة للتطبيق ، مثمناً دور مصر كأحد أهم اللاعبين فى صناعة الغاز بالمنطقة وحرصها على تنمية مواردها بشكل مسئول بيئياً.

واعرب امين عام المنتدى عن تطلعه لدعم التعاون بين المنتدى والولايات المتحدة فى توفير الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا التى تحقق الاهداف التى يسعى اليها المنتدى فى مجال ازالة الكربون .