اليوم السابع
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الكنيسة تنهى صوم الرسل بعد غدا وتبدأ الإفطار

الأحد، 09 يوليو 2023 09:51 ص
الكنيسة تنهى صوم الرسل بعد غدا وتبدأ الإفطار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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تنهى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة صوم الرسل، بعد غدا الثلاثاء، والذى بدأ بعد عيد العنصرة وانتهاء فترة الخماسين المقدسة، ويعتبر أول صوم فى الكنيسة، حيث صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وبدأ يوم 5 يونيو لينتهي بالاحتفال بعيد الرسل بعد غدا الثلاثاء الموافق 11 يوليو الجارى. 
 
وتتراوح مدة صوم الرسل من 8 إلى 42 يوماً بسبب طبيعة عيد القيامة المنقولة (عيد الفصح)، ومع ذلك فى الكنائس الأرثوذكسية الشرقية التى تتبع التقويم اليوليانى المنقح، يمكن أن يصل الصوم إلى 29 يوماً، أو قد لا يحدث على الإطلاق فى بعض السنوات.
 
ويرجع صوم الرسل إلى صعود السيد المسيح إلى السماء، حيث بدأ رسل الديانة المسيحية آنذاك خدمتهم بالصوم، اقتداء بالمسيح الذى بدأ خدمته بالصوم،أربعين يومًا على الجبل.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم الرسل

فتره صوم الرسل



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