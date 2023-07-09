"العدل" تعلن 3 وسائل جديدة لتقديم بلاغات جرائم الكسب غير المشروع..التفاصيل

كتب إبراهيم قاسم

يعد الكسب غير المشروع ، أحد أهم المشاكل التى قد تواجه أى اقتصاد فى العالم لما له من أثار سيئة على البيئة الاقتصادية لأى مجتمع، لذلك حددت وزارة العدل 3 طرق جديدة لتقديم بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع.

وتتمثل طرق البلاغ عن جرائم الكسب غير المشروع:

1- واتس اب عبر الهاتف رقم 01551955900.

2- البريد الالكترونى https://forms.gle/L1BnkQEckxkBK17i.

3- رمز الاستجابة السريعة.

وجاء ذلك بعد أن وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع، والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل، تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية.