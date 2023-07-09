العثور على جثة متحللة فى مياه النيل ببنى سويف

عثر أهالى قرية الفقيرة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف على جثة متحللة طافية فى مياه النيل، لشخص مجهول الهوية حتى الآن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الفقيرة الواقعة شرق النيل بدائرة المركز بالعثور على جثة متحللة طافية بمياه النيل لشخص مجهول الهوية.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ وجرى انتشال جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالى 55 عامًا، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى موقع ثلاجة الموتى بمستشفى ببا المركزى، وتحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والتعرف على هوية المتوفي.