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التعليم: ضبط طالب الثانوى صاحب الفيديو المتداول على فيسبوك أثناء امتحان الإنجليزى

الأحد، 09 يوليو 2023 09:48 ص
التعليم: ضبط طالب الثانوى صاحب الفيديو المتداول على فيسبوك أثناء امتحان الإنجليزى ضبط طالب سرب امتحان اللغة الاجنبية
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لطالب يقوم بتصوير فيديو داخل احدى لجان الامتحانات، تؤكد الوزارة  أن الطالب المذكور يدعى "ي.ح" تم ضبطه أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية من امتحانات الثانوية العامة، يوم الخميس الماضي، بلجنة تابعة لإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية. 
 
وتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم مع الطالب، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
كما تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إحالة الملاحظين باللجنة المذكورة للتحقيق بمقر ديوان عام الوزارة.
 
وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأبنائها الطلاب الالتزام بكل الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات، كما تهيب الوزارة بأولياء الأمور تقديم التوعية الكافية لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم وتجنب تعرضهم للإجراءات القانونية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
 

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