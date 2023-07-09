اليوم السابع
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الأنبا ميخائيل يلتقي مدرسة الشمامسة بكنيسة أبي سيفين في حدائق القبة

الأحد، 09 يوليو 2023 01:19 م
الأنبا ميخائيل يلتقي مدرسة الشمامسة بكنيسة أبي سيفين في حدائق القبة الأنبا ميخائيل يلتقي مدرسة الشمامسة بكنيسة أبي سيفين
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، القداس الإلهي، أمس، في كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة، بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة وأبناء الكنيسة من طلاب مدرسة الشمامسة بها في المراحل العمرية المختلفة (الابتدائية والإعدادية والثانوية). 
 
وألقى نيافته عظة مبسطة عن إنجيل العذارى الحكيمات، مشيرًا إلى أهمية القداس الإلهي والصلوات وقراءة الكتاب المقدس وتقديم المحبة للآخرين، لملء أوعيتنا زيتًا.
 
وفى سياق متصل، ييدأ صوم. السيدة مريم العذراء فى الكنيسة الكاثوليكية يوم 1 أغسطس من كل عام فيما يبدأ فى الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 أغسطس ويستمر لمدة أسبوعين.
 
الأنبا ميخائيل يلتقي مدرسة الشمامسة بكنيسة أبي سيفين (1)
الأنبا ميخائيل يلتقي مدرسة الشمامسة بكنيسة أبي سيفين (1)

الأنبا ميخائيل يلتقي مدرسة الشمامسة بكنيسة أبي سيفين (2)
الأنبا ميخائيل يلتقي مدرسة الشمامسة بكنيسة أبي سيفين (2)

الأنبا ميخائيل يلتقي مدرسة الشمامسة بكنيسة أبي سيفين (4)
الأنبا ميخائيل يلتقي مدرسة الشمامسة بكنيسة أبي سيفين (4)

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم العدرا

صوم العذراء مريم



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