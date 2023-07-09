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ارتياح بين طلاب ثانوي بالقليوبية بعد أداء امتحانى الجيولوجيا وعلم النفس

الأحد، 09 يوليو 2023 01:17 م
ارتياح بين طلاب ثانوي بالقليوبية بعد أداء امتحانى الجيولوجيا وعلم النفس طلاب الثانوية العامة
القليوبية إبراهيم سالم

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عبر طلاب الثانوية العامة 2023، بمدارس القليوبية، شعبتى العلمى علوم والشعبة الأدبية، بعد أداء امتحان مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع، اليوم الأحد، عن فرحتهم، مؤكدين أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، كما أنه لم يتضمن أية نقاط من خارج المنهج، كما أن الوقت كان مافيا للإجابة على كافة أسئلة الامتحان، وهو ما رسم البسمة على وجوههم عقب خروجهم من اللجان.

 

وأدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، امتحان مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع، للشعبتين العلمى علوم، والشعبة الأدبية، ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء فى محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضى الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدى 48516 طالبا وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة فى مختلف محافظة القليوبية.

 

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة فى جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الامتحانية.

 

وأكدت، على جاهزية الاستراحات فى جميع الإدارات التعليمية والتى يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبى الثانوية العامة هذا العام.

 

وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.


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