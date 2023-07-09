إصابة طالب برش خرطوش أثناء عبثه بسلاح نارى غير مرخص فى سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

أصيب طالب يبلغ من العمر 17 سنة بطلق نارى خرطوش بالساق اليمنى يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وتم نقله للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم، حيث تبين أنه أثناء قيام الطالب المصاب بالعب بسلاح نارى غير مرخص بالمنزل خرجت منه طلقة بطريق الخطأ مما نتج عنه إصابته.

وبالفحص تبين وصول طالب إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابا بطلق نارى خرطوش بالساق وتم حجزه بقسم الاستقبال، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له والحالة العامة مستقرة.

وتبين ورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز سوهاج بوصول المدعو عبد الوهاب م م م 17 سنة طالب ويقيم دائرة المركز مصاباً " رش خرطوش بالساق اليمني "، وبسؤال والده المدعو محمد م م ع 57 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاد والده، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا في الواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.