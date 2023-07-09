إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية فى القليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

انطلقت أمس السبت، المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، على أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن واحياء المحافظة ومختلف جهات الولاية بدأت يوم السبت إطلاق حملاتها لإزالة التعديات فى كل بقعة من بقاع المحافظة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ووحدة المتغيرات المكانية وفروعها بالمراكز للتصدى لأية محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أى مخالفة سواء قائمة أو فى المهد.

المرحلة الأولى من الموجة

وأوضح محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قد تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة الــ 21 لإزالة التعديات، تم إزالة 207 حالات مباني بمساحة 26026م و64 حالة زراعة أملاك خاصة بمساحة 30471م.

وأضاف المحافظ، أنه خلال المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات، تم إزالة 39 حالة مباني بمساحة 40838م و16 حالة زراعة أملاك خاصة بمساحة 3596م وكذلك 21 حالة زراعة أملاك ري بمساحة 8040م (1 فدان 21 قيراطا و21 سهما).

وقد قامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالمرحلة الثالثة بحملات مكبرة أمس السبت أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 426م2.

وشدد محافظ القليوبية، علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة بالموجة ألـ 21 خلال مراحلها المتتابعة، موجهاً بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة، مؤكداً على رؤساء المدن والاحياء بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.